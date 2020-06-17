В Минобороны рассказали о работе над вакциной от коронавируса

Россия начинает клинические испытания препарата

Россия начинает клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Минобороны.

Исследования будут проводиться совместно с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Все необходимые разрешения уже выдал российский Минздрав. Пробную вакцину введут первой группе добровольцев, которые ранее были помещены в двухнедельную изоляцию. Главная цель тестирования - проверка безопасности и переносимости компонентов нового препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"