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В Минобороны рассказали о работе над вакциной от коронавируса

14:42
  • среда
  • 17 июня 2020

Россия начинает клинические испытания препарата

Россия начинает клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Минобороны.

Исследования будут проводиться совместно с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Все необходимые разрешения уже выдал российский Минздрав. Пробную вакцину введут первой группе добровольцев, которые ранее были помещены в двухнедельную изоляцию. Главная цель тестирования - проверка безопасности и переносимости компонентов нового препарата.

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