Открытие пляжей и кафе: российские регионы продолжили снимать ограничения

Все больше городов возвращаются к обычной жизни

Всё больше регионов России присоединяются к поэтапному снятию ограничений. В Калининградской области возобновляют работу парки и ботанический сад, передает "ТВ Центр".

В Ростове-на-Дону спортсмены снова могут вернуться к тренировкам. Салоны красоты, парикмахерские и непродовольственные магазины заработали в Архангельской области. В большинстве регионов Поволжья открываются летние кафе и рестораны. Для жителей Самарской области официально открылись пляжи на берегах Волги.

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