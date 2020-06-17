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Мирные жители Сирии оказались под ударом из-за новых санкций США

11:48
  • среда
  • 17 июня 2020

Во вторник вступает в силу новый пакет ограничительных мер против руководства САР

Санкции против Дамаска в первую очередь наносят ущерб простым гражданам Арабской республики, и США признают это. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Дипломат напомнил, что сегодня вступает в силу новый пакет ограничительных мер. Согласно документу, санкции ударят по основным секторам экономики Сирии, Центробанку, а также государственным и частным организациям. Ограничения затронут всех, кто сотрудничает с властями республики, в том числе мирных жителей.

"Американские представители бравируют тем, что это из-за их санкций социально-экономическое положение сирийского народа так осложнилось. Фактически они признали, что санкции, введённые якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям. При этом подчёркивается, что цель этих мер - сместить законные власти Арабской республики", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

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