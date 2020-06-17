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Патрулирование российскими военными районов за Евфратом сняли на видео

12:03
  • среда
  • 17 июня 2020

С воздуха колонну прикрывали вертолеты

Новую партию гуманитарной помощи сирийцам доставили российские военные. В провинцию Аль-Хасака сотрудники центра по примирению сторон привезли более 400 продовольственных наборов. Также российская военная полиция обследовала район на наличие незаконных вооружённых формирований. С воздуха колонну автомобилей прикрывали боевые вертолёты.

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С борта поднимающегося в небо вертолёта местность видна как на ладони. Ухоженные поля, плодородный краснозём — скоро сельчанам собирать урожай. Эта мирная жизнь на северо-востоке Сирии, за Евфратом, стала возможной, в том числе и благодаря таким патрулированиям.

Скорость небольшая. Здесь важно не как можно быстрее преодолеть маршрут, а, наоборот, тщательно изучить, что происходит на земле. Задача пилотов - сопровождение наземной колонны. Внизу - бронетехника и грузовик с гуманитарным грузом. Направляется в удаленные уголки провинции Аль-Хасака. Впереди - боевой Ми-35. Сегодня на него возложена функция разведчика. Улетает километром на 10 и докладывает обстановку. Обо всех тонкостях пилоты рассказали ещё до вылета на земле.

"Вертолет Ми-8 как ведущий, вертолет Ми-35 уходит на осмотр территории, он докладывает на вертолет Ми-8. А Ми-8 уже докладывает наземной колонне, авианаводчику о ситуации впереди колонны", - объясняет пилот Кирилл Шелухо.

Сельская пастораль меняется пустынным пейзажем. Горят факелы нефтяных вышек. Именно здесь американцы незаконно добывают чёрное золото. Провинция Аль-Хасака - некогда богатейший регион страны. Теперь люди живут под контролем непрошеных гостей и ждут помощи.

"Была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дейрун-Ага провинции Эль-Хасека. Администрации поселка было передано 440 продовольственных наборов общим весом около 2200 килограмм для передачи малообеспеченным семьям", - говорит представитель ЦПВС Сергей Дмитриев.

Последний круг и разворот. Обратно - на аэродром вылета. Воздушная и наземная операции прошли успешно. А значит, самое время готовить вертолеты и другую технику к новым заданиям.

"ТВ Центр". Провинция Аль-Хасака, Сирия.

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