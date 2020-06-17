Танкоград: Челябинск может получить звание "Город трудовой доблести"

В годы войны город обеспечивал фронт техникой

Челябинск вошел в список претендентов на новое почетное звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной этот индустриальный регион стал кузницей Победы, обеспечивая фронт боеприпасами и техникой. У города появилось второе название - Танкоград. Там выпускали Т-34, знаменитую "Катюшу" и авиационные бомбы. У станков стояли старики, женщины, дети.

Челябинск — город, ставший опорой фронта. Здесь делали каждую пятую боевую машину для Красной Армии. Производство легендарных Т-34 освоили всего за 33 дня. И впервые в мире стали создавать тяжелые танки конвейерным способом. Разработанная здесь установка ИСУ-152 сыграла важную роль в курской битве.

"Наши называли его "Зверобоем". Потому что у них же были "Пантера", "Тигры", вот эти тяжелые. Прямой выстрел, до 2 километров, она могла поразить-таки противника", - говорит водитель-испытатель завода Николай Ефимов.

В начале Великой Отечественной войны в Челябинск были эвакуированы более 200 предприятий. Они сливались с местными производствами, образуя гигантов промышленности. Огромные цеха возводили за считанные недели. Приметы того времени сохранились до наших дней.

"Кран в начале 41-го года, в начале войны был эвакуирован из ленинградского Кировского завода. На челябинскую землю в срочном порядке эвакуировали людей, эвакуировали оборудование. Этот кран поднимал тяжелые танки и работал в этом цехе", - рассказывает пресс-секретарь завода Анастасия Магнитова.

Челябинск принимал эвакуированных граждан. Население города выросло с 270 тысяч до 650 тысяч человек. Производство мин, пуль, снарядов, техники легло на плечи жителей города. У станков стояли старики, женщины и дети. Иван Гаврилович Грабарь в 17 лет уже руководил бригадой. Собирали по четыре танка в день. Поле 12-часовой смены, жертвуя сном, оставался сверхурочно.

"Компот, чай, шли спать в "красный уголок", на полу прямо. Ящики с инструментами под голову. Часа 4 поспим, уже идет мастер и говорит: "Бригада Грабаря, машина такая то, занимайте", - рассказывает он.

Лия Фоминична Скородумова на завод пришла в 13 лет. Только-только закончила 4 класс. Работа с 8 до 8, паек по норме. Жаль, говорит, фотографий того времени нет: не до этого было.

"Тоненькая, 32 килограмма. Косы большие, толстые. Когда мастер подошел, когда меня поставил к станку токарному. Поставил 2 ящика и встал около меня. И точили мы болты для танков. Он сказал: "Я боюсь за твои косы, тебя вместе с косами завернет туда". И они меня определили в УКС, в швейный цех", - рассказывает женщина.

Первым выходным днем за четыре года войны для работников ЧТЗ стало именно 9 мая 1945 года. Но и после победы челябинские заводы продолжали работать на полную мощность. Нужны были ресурсы для восстановления разрушенных городов и сельского хозяйства. Тракторы, бульдозеры, подъемники сходят с конвейеров здесь и сегодня.

Заводы и металлургические предприятия обеспечивают нашу страну всем необходимым. Из челябинской стали сегодня делают рельсы, вагоны скоростных поездов, двигатели подводных лодок и космические корабли.

Виктор Прокушев, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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