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ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Вали Лазарь

12:30
  • среда
  • 17 июня 2020

Осталось собрать 545 тысяч 885 рублей

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение Вали Лазарь. Ее историю мы рассказывали накануне. Для семьи сумма неподъёмная - более  трех  миллионов рублей.

Сумма сбора: 2 488 859 рублей.

Осталось собрать: 545 885 рублей.

За прошедший день на счёт фонда поступило почти 2,5 миллиона рублей. "ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся, и подарил ребёнку шанс на жизнь. Осталось собрать около 546 тысяч.

Маленькая  Валя Лазарь родилась недоношенной со множественными патологиями. Она уже перенесла три  тяжелых операции, две из которых - на сердце.  Из-за длительной реабилитации под аппаратом ИВЛ у нее начались проблемы с легкими. Чтобы спасти девочке жизнь, срочно нужна еще одна операция. Риски очень  высоки. Положительный опыт есть у кардиохирургов из Италии.

Мы продолжаем помогать Вале все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Валентины Лазарь, программа 1009

Видео: репортаж о сборе помощи для Вали Лазарь

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Валентина Лазарь
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