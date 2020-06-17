Скульптура Геракла вернулась в "Царское село"

Почти год специалисты чистили монумент и укрепляли каркас

Один из самых узнаваемых экспонатов музея-заповедника Царское село - статуя Геракла - вернулась на своё историческое место после реставрации. Скульптура входит в число первых творений русских мастеров, отлитых в бронзе. Почти год специалисты чистили монумент, укрепляли каркас, убирали вмятины и пробоины. Но часть повреждений решили не устранять.

Возвращение на исторический постамент бронзового Геракла в эти сложные коронавирусные времена - настоящий символ возрождения для музея. Уже целых 12 недель Царское село живет без посетителей, многие проекты пришлось свернуть. Но реставрация скульптуры завершилась в срок.

"Установка Геракла вот сейчас, накануне открытия парка - это символ того, что жизнь продолжается, мы со всем справимся. Достойно выдержали испытание", - заявила директор ГМЗ "Царское село" Ольга Таратынова.

Весом около 5 тонн и ростом более 4 метров, точная копия античной статуи IV века до нашей эры, выполненная по личному заказу императрицы Екатерины Второй. Атлет украшает лестницу Камероновой галереи, любимое место прогулок императрицы. Это один из самых первых элементов всего дворцово-паркового убранства. За 230 лет это лишь второй случай, когда Геракл покидал свой постамент. Во время войны статую вывезли в Германию и чуть не уничтожили.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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