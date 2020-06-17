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За Михаилом Ефремовым приехали сотрудники ФСИН

15:10
  • среда
  • 17 июня 2020

Актер вызван на допрос

Актер Михаил Ефремов снова  вызван на допрос по резонансному ДТП на Садовом кольце. Утром к нему пришли сотрудники ФСИН.

У его дома, как и неделю назад, было много камер. С прессой в тот день актёр  общаться не стал, но позднее в соцсетях появилось его видеообращение, в котором Ефремов просил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. А в минувший понедельник ситуацию прокомментировали и в театре "Современник". Там назвали случившееся общей болью всего коллектива.

Авария произошла 8 июня. Ефремов  выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель фургона скончался. Установлено, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии. Сейчас актёр находится под домашним арестом.

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