Политолог: электронное голосование расширяет возможности проведения референдумов

Это удобно

1 июля в России пройдет голосование по поправкам к Конституции. Жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свое мнение онлайн. О преимуществах нового электронного формата рассказал директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Он заявил, что сам голосовать будет именно электронным способом, потому что "это прикольно" и удобно. Польза от онлайн-голосования будет не только для граждан, но и для бюджета. Электронный способ дешевле.

"Перспектива электронной системы состоит в том, что она позволяет голосовать людям, находящимся в разных местах. Например, в отпуске или на даче. Можно сэкономить бюджет на избирательной комиссии", - сказал Марков в интервью "Вечерней Москве".

Кроме того, по мнению эксперта, электронное голосование расширяет возможности проведения референдумов по различным социальным проблемам. Эти референдумы, по его словам, повысят эффективность управления страной, увеличат сопричастность граждан к жизни государства и "могут сделать систему на порядок демократичнее".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"