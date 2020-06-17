Ракова рассказала о работе московских медиков в регионах

Столица направила более 100 врачей, медоборудование и медикаменты

Впервые с конца апреля число новых случаев заболевания коронавирусом в России опустилось ниже отметки в восемь тысяч человек. Об успехах в борьбе с инфекцией говорили на совещании с врачами из разных регионов страны. Оно прошло в режиме телемоста.

Как заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Москва с первого дня активно сотрудничала и обменивалась опытом с коллегами из регионов. Они оказали огромную помощь в борьбе с инфекцией. Когда нагрузка на столичное здравоохранение снизилась, бригады московских медиков были направлены в районы с непростой эпидемиологической обстановкой.

"С конца мая по поручениям президента России и мэра Москвы 13 наших бригад работают в 7 регионах - это более ста врачей, которые используют наш опыт, который мы реализовали в Москве, наши наработки которые позволили нам справиться успешно с пиком эпидемии, сейчас реализуют в других регионах. Мы имели возможность направить в регионы не только специалистов, но и медицинское оборудование, средства защиты и медикаменты", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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