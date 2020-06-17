Звезду "Ворониных" обокрали в продуктовом магазине

Полиция проводит проверку

45-летняя актриса театра и кино Анна Данькова стала жертвой карманника. У нее украли смартфон в продуктовом магазине на улице Снежная в Москве.

Данькова обнаружила пропажу, еще не вернувшись домой. Актриса проверила карманы и сумочку и поняла, что преступник вытащил смартфон, когда она выбирала продукты. Звезда сериала "Воронины" немедленно обратилась в полицию.

"Она сразу заблокировала привязанные к номеру банковские карты, поэтому никаких списаний воры произвести не успели", - рассказали kp.ru в правоохранительных органах. Полиция проводит проверку и устанавливает все детали преступления.

Анна Данькова снялась в таких сериалах и фильмах, как "Рикошет", "Лектор", "Воронины", "Настоящий Дед Мороз", "Бешеные деньги" и так далее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"