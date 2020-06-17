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Звезду "Ворониных" обокрали в продуктовом магазине

11:27
  • среда
  • 17 июня 2020

Полиция проводит проверку

45-летняя актриса театра и кино Анна Данькова стала жертвой карманника. У нее украли смартфон в продуктовом магазине на улице Снежная в Москве.

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Данькова обнаружила пропажу, еще не вернувшись домой. Актриса проверила карманы и сумочку и поняла, что преступник вытащил смартфон, когда она выбирала продукты. Звезда сериала "Воронины" немедленно обратилась в полицию.

"Она сразу заблокировала привязанные к номеру банковские карты, поэтому никаких списаний воры произвести не успели", - рассказали kp.ru в правоохранительных органах. Полиция проводит проверку и устанавливает все детали преступления.  

Анна Данькова снялась в таких сериалах и фильмах, как "Рикошет", "Лектор", "Воронины", "Настоящий Дед Мороз", "Бешеные деньги" и так далее.

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