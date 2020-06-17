Экс-солистка Serebro объявила о помолвке с британским рэпером

Звезда показала помолвочное кольцо

26-летняя певица Катя Кищук согласилась выйти замуж за британского рэпера Кеймона Фрэмптона, более известного как Slowthai. Экс-участница группы Serebro опубликовала в Instagram фото кольца, которое подарил ей возлюбленный. "Плачу", - написала артистка на английском языке.

Катя Кищук не уточнила, как рэпер сделал ей предложение и когда состоится свадьба. Звезда вообще старается особо не распространяться о личной жизни. Она крайне редко публикует в соцсети совместные снимки со Slowthai.

Артисты познакомились за границей, они встречаются около года. Ранее Кищук утверждала, что работа для нее важнее отношений. "Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек", - цитирует ее starhit.ru.

Напомним, что Кищук выступала в группе Макса Фадеева не больше года, после чего отправилась в свободное плавание. Сейчас она поет под псевдонимом Katerina.

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