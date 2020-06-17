ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-солистка Serebro объявила о помолвке с британским рэпером

12:20
  • среда
  • 17 июня 2020

Звезда показала помолвочное кольцо

26-летняя певица Катя Кищук согласилась выйти замуж за британского рэпера Кеймона Фрэмптона, более известного как Slowthai. Экс-участница группы Serebro опубликовала в Instagram фото кольца, которое подарил ей возлюбленный. "Плачу", - написала артистка на английском языке.
"Я жил в самом настоящем аду": Фадеев пожаловался на неблагодарных артистов

Катя Кищук не уточнила, как рэпер сделал ей предложение и когда состоится свадьба. Звезда вообще старается особо не распространяться о личной жизни. Она крайне редко публикует в соцсети совместные снимки со Slowthai.

Артисты познакомились за границей, они встречаются около года. Ранее Кищук утверждала, что работа для нее важнее отношений. "Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек", - цитирует ее starhit.ru.  

Напомним, что Кищук выступала в группе Макса Фадеева не больше года, после чего отправилась в свободное плавание. Сейчас она поет под псевдонимом Katerina.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Катя Кищук
Катя Кищук
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук похвасталась помолвочным кольцом
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук похвасталась помолвочным кольцом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.