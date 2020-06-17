Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал, как жил Московский зоопарк в период пандемии

С 16 июня зоопарк вновь открылся

Депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о работе Московского зоопарках в эпидемиологических условиях. По его словам, на территорию зоопарка до снятия ограничительных мер можно было попасть исключительно по спецпропуску.

Как уточнил депутат, на контрольно-пропускных пунктах были размещены дозаторы с дезинфицирующими растворами и специальные коврики. Все сотрудники соблюдали меры безопасности и работали строго в масках и перчатках. При этом из 800 человек контакт с животными имели лишь 168 – они ухаживали за питомцами и следили за их здоровьем.

"Киперы были разделены на небольшие группы, между собой они не контактировали, и раз в две недели в обязательном порядке проходили тест на коронавирус", - рассказал Герасимов "Аргументам и фактам".

Московский зоопарк вновь открылся 16 июня, однако внутренние помещения экспозиций и павильонов, а также детский зоопарк пока остаются закрытыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"