Москва запускает акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний

Проект будет запущен уже 18 июня

Программа экспортной акселерации GoGlobal, которая предназначена для IT-компаний, откроется в Москве. Программа будет запущена 18 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими. В итоге конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120 потенциальных участников", - сообщила она.

Программа включает еженедельные групповые практикумы для планирования задач и анализа результатов. Для каждой компании-участника предусмотрены 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов, а также более 20 часов воркшопов и мастер-классов от опытных предпринимателей, методологов, специалистов по маркетингу, продажам и другим направлениям.

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