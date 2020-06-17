Москвичей предупредили о резком похолодании

Грядут дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 21 июня, температура воздуха в Москве опустится на 8-10 градусов.

"Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса - это понижение ощутимое", - цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, похолодание обусловлено перемещением холодного фронта. Сильные предфронтальные дожди возможны в субботу, 20 июня. В этот день ожидается 24-29 градусов выше ноля.

В среду, 17 июня, столбики термометров в Москве покажут 29-31 градус, а в четверг и пятницу - 27-29 градусов.

Ранее сообщалось, что такого теплого июня в столице не было больше ста лет. Температура в центральной России выше нормы как минимум на 7 градусов.

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