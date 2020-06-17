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Москвичей предупредили о резком похолодании

12:53
  • среда
  • 17 июня 2020

Грядут дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 21 июня, температура воздуха в Москве опустится на 8-10 градусов. 
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"Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса - это понижение ощутимое", - цитирует Вильфанда ТАСС

По его словам, похолодание обусловлено перемещением холодного фронта. Сильные предфронтальные дожди возможны в субботу, 20 июня. В этот день ожидается 24-29 градусов выше ноля. 

В среду, 17 июня, столбики термометров в Москве покажут 29-31 градус, а в четверг и пятницу - 27-29 градусов. 

Ранее сообщалось, что такого теплого июня в столице не было больше ста лет. Температура в центральной России выше нормы как минимум на 7 градусов.

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