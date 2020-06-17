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ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба

13:19
  • среда
  • 17 июня 2020

Они подозреваются в вооруженном нападении на Дагестан в 1999 году

ФСБ и СКР нашли еще двух человек, которые подозреваются в вооруженном нападении на Дагестан в августе-сентябре 1999 года. Совместно с СКР сотрудники ведомства задержали уроженцев Ставропольского края Аджиньязова Суртланбека и Арсланова Русланбека.
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Они доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Ш.Басаева и Э.Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц и был нанесен значительный ущерб экономике Республики", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Ведомство также опубликовало видео задержания Аджиньязова Суртланбека и Арсланова Русланбека.

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