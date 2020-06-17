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"Все мужики в сборе": Костюшкин показал редкое видео с сыновьями

13:44
  • среда
  • 17 июня 2020

Артист подает им отличный пример для подражания

48-летний певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram видео, на котором он занимается спортом с тремя сыновьями. 
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Экс-солист группы "Чай вдвоем" показал всех своих сыновей - 16-летнего Мартина от второго брака, а также 13-летнего Богдана и 5-летнего Мирона, которых родила его нынешняя супруга. 

"Все мужики в сборе! - написал артист. - Начинаем день с утренней гимнастики. Так здорово, папа не хочет уступать сыновьям, а сыновья папе". 

Костюшкин регулярно занимается спортом. Во время пандемии коронавируса он перестал ходить в тренажерный зал и тренируется на спортивной площадке во дворе своего загородного дома. На опубликованных кадрах Костюшкин и его сыновья подтягиваются, причем старший - Мартин - действительно не отстает от накаченного отца. 

Кстати, фото и видео с Мартиным, пожалуй, реже всего появляются на странице Костюшкина. Именно поэтому некоторые поклонники удивились, узнав, что у звезды трое наследников. 

- Это все ваши? - пишут в комментариях. 

- Отличный пример сыновьям! Желаю всем сынам таких отцов! 

- Какая спортивная и дружная семья. 

- Пример папы для мальчиков - это конкретный фундамент в жизни. 

- Богатыри!

Недавно Стас Костюшкин рассказал, что пережил сексуальное насилие, когда ему было восемь лет. Педофил подверг Костюшкина и его друзей унижению на заброшенном заводе в Петербурге.

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