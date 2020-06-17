Депутат Мосгордумы Медведев: Москва имеет все возможности для обеспечения дистанционного голосования

Все поправки важны, считает он

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев считает, что Москва имеет все возможности для обеспечения дистанционного голосования по внесению изменений в Конституцию, однако предположил, что многие жители столицы выберут традиционный способ голосования.

"Как показала история с коронавирусом, мы теперь многое можем сделать дистанционно. Поэтому я не вижу принципиальной разницы между дистанционным голосованием по изменению Конституции и голосованием традиционным способом. Несмотря на то, что многие москвичи зарегистрировались для электронного голосования, все же часть пойдёт голосовать на участки", - сказал Медведев, добавив, что сам пока не решил, как будет голосовать.

Предложенные поправки, по его мнению, важны.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Москвичи могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Подать заявку на участие в электронном голосовании можно по ссылке mos.ru/city/projects/vote2020.

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