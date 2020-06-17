ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Медведев: Москва имеет все возможности для обеспечения дистанционного голосования

13:21
  • среда
  • 17 июня 2020

Все поправки важны, считает он

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев считает, что Москва имеет все возможности для обеспечения дистанционного голосования по внесению изменений в Конституцию, однако предположил, что многие жители столицы выберут традиционный способ голосования.

"Как показала история с коронавирусом, мы теперь многое можем сделать дистанционно. Поэтому я не вижу принципиальной разницы между дистанционным голосованием по изменению Конституции и голосованием традиционным способом. Несмотря на то, что многие москвичи зарегистрировались для электронного голосования, все же часть пойдёт голосовать на участки", - сказал Медведев, добавив, что сам пока не решил, как будет голосовать.

Предложенные поправки, по его мнению, важны.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Москвичи могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Подать заявку на участие в электронном голосовании можно по ссылке mos.ru/city/projects/vote2020.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Конституция России
Конституция России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.