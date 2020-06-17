Собянин осмотрел ход работ по реставрации Новодевичьего монастыря

Работы завершатся через три года

В Москве после снятия ограничений возобновляются реставрационные работы. До конца года планируется завершить ремонт порядка 200 памятников, сообщает "ТВ Центр".

Ход работ в Новодевичьем монастыре проверил мэр Москвы Сергей Собянин. В 2004 году монастырь был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 13-м году по указу президента отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Уже несколько лет там идут реставрационные работы. Полностью все работы планируется завершить через три года.

"Продолжают проходить реставрационные работы. В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрированы около полутора тысяч объектов", - сказал Сергей Собянин.

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