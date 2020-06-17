Что происходило с рынком недвижимости в Москве во время пандемии

Что риелтору минус, то клиенту плюс

Квартира с видом на набережную или загородный дом? Определиться с выбором лучше всего сейчас. Рынку недвижимости во время пандемии пришлось приспосабливаться к новым реалиям: спрос на жильё упал, и цены поползли вниз.

Рынок вторичного жилья, который буквально замер во время пандемии, оживает, теперь снова доступны такие показы и встречи покупателя с продавцом.

Роман Больных переезжает в Москву из Сибири. Он заканчивает магистратуру и уже нашел работу.

"Ищу что-то молодежное, современное, чтобы не слишком обременять себя квадратными метрами", - говорит он.

В стоимость желаемой квартиры-студии хозяин готов включить дополнительную услугу - за свой счет купить всю обстановку. Такие бонусы - следствие того, что перерыв из-за пандемии больнее всего ударил именно по рынку вторичного жилья, который не мог перейти в онлайн. Собственники соблюдали самоизоляцию, показы прекратились, были сложности с самим процессом оформления и регистрации.

"Закрыты МФЦ, закрыты Росреестры, практически провести сделку было невозможно. Спрос на вторичном рынке с марта по май упал в 10 раз, авансы стали вносить в 15 раз меньше, чем в прошлом году в это время", - говорит руководитель агентства по недвижимости Елена Ляпунова.

А вот на первичном рынке поток сделок не останавливался. Выбрать себе квартиру в новостройке и оформить ипотеку можно было не выходя из дома. Тем более, появились выгодные ставки по программам господдержки.

"6,5 процентов выплачивают граждане России, которые берут квартиру в ипотеку, все остальное датирует государство. Поэтому, по данным Росреестра, более 44 процентов именно в период пандемии - были сделки с недвижимостью именно на первичной недвижимости", - говорит Ляпунова.

Таким предложением очень заинтересовалась Алина Кондрашова - она снимает квартиру в Подмосковье, а теперь решила купить свое жилье.

"У меня подружка недавно взяла квартиру в ипотеку. И она пожалела, что взяла до пандемии, но кто же мог предвидеть. Но сейчас условия выгоднее и цены ниже на квартиры", - говорит девушка.

Снижать цены пришлось и многим собственникам, которые сдавали жилье в аренду. Из-за большого оттока людей из Москвы, рынок съемного жилья освободился примерно на треть. А вот загородная недвижимость испытала настоящий бум. Фактически дачный сезон открылся в этом году с конца марта, и люди массово снимали и покупали дома явно по завышенным ценам.

"Люди реализуются, и на загородном рынке очень активный спрос. Такого спроса на рынке загородной недвижимости не было последние 10 лет", - говорит директор по продажам компании Capital Group Оксана Дивеева.

Во время изоляции рынку недвижимости пришлось приспосабливаться - банки перешли на электронные регистрации, сделки тоже стали заключать в интернете, а квартиры показывать онлайн. И все эти нововведения оказались удобными инструментами, которые будут работать и в новой реальности. Где особенным спросом теперь пользуются варианты с террасой или балконом.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Станислав Ильин, Роман Лагунов, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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