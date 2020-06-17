Зоологи ждут беби-бум в московских лесах и парках из-за пандемии

Животные активно осваивали новые пространства во время режима изоляции в столице

Зоологи прогнозируют беби-бум в московских лесах и парках. Пока горожане сидели дома на самоизоляции, животные почувствовали себя хозяевами жизни и активно осваивали новое пространство. Сначала в лесу, а потом и в городе.

Пандемия чуть было не изменила привычную расстановку сил в природе. Пока люди сидели по домам, животные потянулись к цивилизации. Зайцы, лисы, медведи, бобры. Сейчас куда ни ступи - незваный гость. Или хозяин?

В столичных парках теперь любой желающий может снять редкие кадры. И не важно, как далеко МКАД или многоэтажки. На человеческую тропу спокойно вышли те, кто раньше обходил её стороной.

Никакого испуга в добрых оленьих глазах. Сплошное доверие и любопытство. А эта парочка лосей забрела на территорию бывшего конструкторского бюро в Сокольниках. Охрана - в смятении. То ли специалистов вызывать, то ли самим сопровождать до леса.

Что творилось в городе и окрестностях во время периода жёстких ограничений, мы вряд ли когда узнаем. Но, судя по отрывочным видеосвидетельствам, братья наши меньшие ни в чём себе не отказывали.

Гуляли, где хотели. Поодиночке и парами. Соблюдая дистанцию и правила дорожного движения.

Эксперты говорят, в первую очередь животными движет любопытство. Автомобили не ездят, самолёты не летают, люди не шумят. Гуляй - не хочу. По словам эколога Валентина Волкова, есть от нас всё-таки польза. В Битцевском лесу, рядом с осторожными ласками, куницами и горностаями, живут два обласканных людьми кабана. Так они во время пандемии тоже превратились в путешественников.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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