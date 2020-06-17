Какие улицы перекроют в Москве в связи с репетицией Парада Победы

Ограничения начнут действовать вечером в среду

Важная информация для автомобилистов. Вечером в среду десятки улиц будут перекрыты в связи с репетицией Парада Победы.

Ограничивать движение начнут уже с 17:30 от улицы Нижние Мневники. Частично перекроют улицу Крылатская, Карамышевский мост, Народного Ополчения и проспект Маршала Жукова. Кроме того, Звенигородское шоссе в сторону Красной Пресни и Баррикадной, далее отрезок Садового кольца до Триумфальной площади, Тверскую до Охотного ряда и все прилегающие улицы.

После репетиции техника будет возвращаться к месту дислокации в Нижние Мнёвники. Поэтому с 10 вечера вновь будут перекрытия, начиная от Тверской и Страстного бульвара. С половины одиннадцатого будет закрыт Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат и часть Садового кольца. Далее техника проследует по Звенигородскому шоссе, проспекту Маршала Жукова и улице Крылатская.

Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.

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