Пескова не удивили дезинфицирующие тоннели в резиденции Путина

Это мера оправдана и объяснима

Дмитрий Песков прокомментировал появление в Кремле и Ново-Огарево специальных дезинфицирующих тоннелей. По его словам, это мера для защиты президента от коронавируса оправдана и объяснима.

Он подтвердил, что подобные тоннели были установлены в резиденции главы государства в Ново-Огарево, а в Кремле их даже две. Появились они в самый разгар эпидемии коронавируса.

"Сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты, но все-таки остается режим ношения масок и перчаток и, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности, они оправданы и объяснимы", - сообщил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Ново-Огарево были установлены специальные дезинфицирующе тоннели, произведенные одной из пензенских компаний. При входе в них человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором.

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