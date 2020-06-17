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Лавров назвал безосновательными обвинения США в адрес ВОЗ

14:38
  • среда
  • 17 июня 2020

Глава МИД России считает стратегией выход Вашингтона из многих международных соглашений

США последовательно выходят из международных соглашений, потому что не хотят договариваться и искать компромиссы в решении глобальных проблем. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания с главами МИД стран АСЕАН. Общение прошло в формате видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Министр напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке отказался от выполнения большинства договоров, регулирующих вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, включая ядерные. Штаты покинули ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека и Всемирную организацию здравоохранения, обвинив её в неэффективности.

"Обвинения в адрес ВОЗ в предвзятости, в попытке скрывать какие-то факты, обвинения в том, что не были приняты своевременно какие-то меры, - мы этим обвинениям не видим фактических оснований. Это политика, это система, это стратегия - выходить из любых договорённостей, которые хоть каким-то образом накладывают на США любые обязательства. Даже если это просто обязательства сотрудничать и искать взаимоприемлемые подходы", - заявил Лавров.

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