Главный приз - миллион рублей

Миллион рублей за финансовую грамотность. В Москве подвели итоги конкурса "Угадай инфляцию". Участники должны были продемонстрировать понимание экономических процессов, знание статистики и умение прогнозировать. Победителей ждут ценные подарки и крупный денежный приз.

На конкурс "Угадай инфляцию" было принято более 20 тысяч заявок. Участники должны были угадать, какой именно отметки достигнет инфляция в мае 2020 года, правильно указать данные по инфляции 2019 года и верно ответить на два вопроса. Главный приз уникального конкурса — миллион рублей. Были разыграны и поощрительные призы.

"В нашем конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек. Среди них определились 84 финалиста, которые верно ответили на все вопросы и угадали уровень инфляции в мае этого года – 3,0%. Среди финалистов случайным образом мы выбрали главного победителя, который получил основной приз, а также тех, кто получили двадцать поощрительных призов", - заявил экономист Pharo Management Олег Кузьмин.

Цель необычного конкурса "Угадай инфляцию" — развеять мифы об инфляции и привлечь внимание к изучению экономики и роста цен. В России данные об инфляции считает Росстат. Специалисты проводят замеры на российских предприятиях торговли и сравнивают их с ценами аналогичных периодов прошлого года. В результате получается сводный индекс потребительских цен, из которого можно сделать вывод о том, как быстро растут цены. Однако официальные данные Росстата, как правило, отличаются от субъективных ощущений россиян. Выиграли в конкурсе те, кто опирался не только на свои ощущения, но и на точные расчеты.

Сегодня стали известны имена всех победителей "Угадай инфляцию". Они уже опубликованы на официальном сайте проекта и на портале издания "Комсомольская правда".

Юлия Стёпина, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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