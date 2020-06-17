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Прием заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса продлили

15:09
  • среда
  • 17 июня 2020

До 19 июня

Срок приема заявок о признании субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве в этом году продлили до 19 июня включительно. Решение принято в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.

Департамент утвердил порядки предоставления субсидий для субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. Такие компании могут частично компенсировать проценты по кредитам, расходы на лизинг или приобретение оборудования, а также на коммунальные платежи.

Подробную информацию можно получить в ГБУ "Малый бизнес Москвы" по телефону 8 495 225-14-14. Также информация о порядке включения в перечень соцпредприятий размещена на сайте mbm.mos.ru в разделе "Вступите в реестр социальных предприятий Москвы".

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Прием заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса продлили
Прием заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса продлили
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