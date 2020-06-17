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Радикалы подрались с полицейскими у офиса Зеленского в Киеве

14:52
  • среда
  • 17 июня 2020

В среду в центре украинской столицы прошли сразу два митинга

Украинские националисты подрались с полицейскими в центре Киева. В среду у офиса президента прошли сразу два митинга.

На первый вышли сторонники свободы слова. Они требовали от главы государства защищать права граждан, а также пресекать нападения на представителей прессы со стороны радикалов. По заявлению руководителя местного союза журналистов, с начала года на сотрудников СМИ совершено уже три десятка нападений.

Рядом свою акцию провели экстремисты. Они забросали противников яйцами и дымовыми шашками и попытались преследовать их. Стражи порядка преградили радикалам дорогу, после чего те вступили в стычки с полицейскими. Несколько человек задержаны.

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