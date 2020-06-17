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Попросивший госпомощи Пригожин объяснил свой интерес к дому за 4 млрд

14:47
  • среда
  • 17 июня 2020

Их с женой ждет новоселье?

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин опровергли информацию о том, что они планируют купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов (почти 4 миллиарда рублей по курсу на 17 июня). 

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Журналист Андрей Караулов сообщил, что знаменитая пара присматривается к шикарному коттеджу в элитном поселке. По словам Караулова, у него есть видео, на котором Пригожин осматривает особняк, передает "Экспресс-Газета".

Продюсер сказал на видео в Instagram, что экскурсию по дому на Рублевке ему устроил друг. Будучи в гостях, он любовался архитектурными красотами поместья. Приобретать дорогую недвижимость он не собирается. "Не верьте всему тому, что пишут. Поссориться всегда легче, чем помириться", - заявил Пригожин. 

Продюсер и певица считают, что против них развернули информационную войну. Кто-то хочет выставить их в неприглядном свете. Все началось с того, что Пригожина подняли на смех за его попытку поддержать звезд, которые лишились гонораров во время пандемии коронавируса. Тогда Пригожин признался, что подал в ФНС документы на получение госпомощи. Речь идет о выплатах в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, которая пострадала от пандемии.

"Кто-то сценарий "красивый" прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом - вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота", - написала Валерия, услышав новость о доме на Рублевке.

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