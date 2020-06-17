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Путину доложили об успехах "Росатома"

15:04
  • среда
  • 17 июня 2020

Госкорпорация справляется с последствиями пандемии

1 триллион 200 миллиардов рублей составила выручка госкорпорации "Росатом" в прошлом году. Об этом Владимиру Путину доложил ее генеральный директор Алексей Лихачёв. Встреча прошла в Кремле. 

Владимир Путин: "Поговорим, конечно, по ситуации в отрасли в целом, но хотелось бы особо обратить внимание, послушать ваш доклад на тему того, что происходит с вашим участием в области природоохраны и наши крупные проекты с освоением северного морского пути".

Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации "Росатом": "Конечно же, и мировая атомная семья, и "Росатом" ощутили на себе последствия пандемии, я о ней скажу отдельным образом. Но в целом хотел бы сказать, что мы справляемся с теми задачами, которые стоят перед нами. Подчеркну, что за прошедшие без малого шесть месяцев показатели безопасности в отрасли остаются на крайне высоком уровне, мы их улучшаем. Устойчивость станций в этом году примерно в два раза выше, чем в предыдущем: она постоянно улучшается, травматизм снижается. Не было ни промышленных, ни пожарных аварий в этом году вообще".
 

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