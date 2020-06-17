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Работы участников ЕГЭ проверит кибермозг

15:10
  • среда
  • 17 июня 2020

Нейронная сеть выявит возможные нарушения

Более миллиона работ участников Единого государственного экзамена отдадут проверит нейронная сеть. Кибермозг проведет почерковедческую экспертизу, сообщили в Рособрнадзоре.
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Впервые технологию выявления разных почерков в экзаменационных работах с помощью искусственной нейронной сети применили в прошлом году. На анализ отправили 1,1 миллиона работ по литературе, истории, русскому языку и обществознанию. Проверку прошел и почерк на бланках итоговых сочинений выпускников.

Тогда нейронная сеть выявила 75 экзаменационных работ, выполненных разными почерками. В и тоге некоторые результаты были аннулированы.

"В 2020 году планируется применение данной технологии и на основном, и на дополнительном этапах проведения ЕГЭ. Работы, вызвавшие подозрение, будут направлены в специализированную организацию на почерковедческую экспертизу. В этом году планируется провести анализ не менее 1 200 000 экзаменационных работ", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Пробные ЕГЭ, как сообщалось ранее, пройдут 29 и 30 июня. В эти же дни проверят готовность системы. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Основные тесты начнутся с 3 июля – а те, кто не успеет к этому сроку, смогут сдать экзамены начиная с 3 августа, передает ТАСС.

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