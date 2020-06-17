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Часто вызывает скорую: домработница рассказала о состоянии Ефремова

15:40
  • среда
  • 17 июня 2020

Актер сильно похудел

Актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом после крупного ДТП, сильно переживает и очень похудел. Об этом рассказала РЕН ТВ домработница артиста.

Женщина отметила, что Ефремов мало ест и чувствует себя плохо, из-за чего часто вызывает медиков, передает "Аргументы недели".

В среду актера привезли на очередной допрос. Дежурившие около его дома журналисты пытались задать Ефремову вопросы, однако тот сообщил, что у него подписка о неразглашении.

Резонансное ДТП произошло 8 июня. Ефремов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и сбил автофургон. Водитель позже скончался.

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