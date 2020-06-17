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Тоскующая в одиночестве Муцениеце обратилась к друзьям

15:54
  • среда
  • 17 июня 2020

Видео в соцсети вывели ее из себя

Актриса Агата Муцениеце, которая недавно лечилась от бронхита, больше недели не выходит из дома. Она сидит в четырех стенах в компании собаки и кота. 4-летняя Мия и 7-летний Тимофей уехали в Петербург, где их отец - Павел Прилучный - снимается в новом фильме. 
"Не могу быть один": Прилучный сделал признание после развода с Муцениеце

Муцениеце коротает время за просмотром сериалов и фильмов. Она регулярно просматривает сториз друзей, с трудом сдерживая зависть. Все гуляют и отдыхают в летних кафе, а она - на карантине! 

"Вы все безумно счастливы, потому что гуляете. Но вы бы никогда не были так счастливы, если бы вас сначала этого не лишили, а потом снова вам [это не] отдали. Я бы никогда этого не сказала, если бы сама не хотела с вами гулять! Какие вы противные! Нет чтобы на диване дома полежать! Всё! Всё!" - объявила Агата Муцениеце, правдоподобно изобразив истерику. 

Напомним, что экс-супруг заплатил 400 тысяч рублей за лечение Муцениеце от бронхита. У звезды не обнаружили COVID-19, но ее обязали соблюдать карантин. 

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии и беспричинной ревности. Актеры развелись 15 июня.

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