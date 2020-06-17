Путину рассказали о работе первой российской плавучей АЭС

У станции большой запас мощности

Более 53 миллионов киловатт-часов электроэнергии, выработанных первой российской плавучей атомной теплоэлектростанцией "Академик Ломоносов", уже поступило в энергосистему Чукотки. У станции, запущенной в конце прошлого года, большой запас мощности, рассказал президенту Владимиру Путину глава Росатома Алексей Лихачев.

"С 22 мая нынешнего года сдана в промышленную эксплуатацию плавучая атомная станция, уже выработала 53 миллиона киловатт-часов. Самая северная, самая плавучая", - сказал глава Росатома на рабочей встрече с главой государства.

На вопрос Путина, хорошо ли работает плавучая станция, Лихачев ответил утвердительно. По его словам, ПАТЭС готова гораздо больше давать электричества, чем пока потребляет регион –выработку можно увеличить на 60%.

Плавучая атомная теплоэлектростанция в ближайшем будущем станет основным источником энергоснабжения Чукотки. Она состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами электрической мощностью 35 МВт каждый, передает РИА Новости.

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