Мощный взрыв прогремел на вокзале в Баварии

Пострадавших более десятка

Мощный взрыв почти полностью разрушил одно из зданий на вокзале немецкого Гюнцбурга – города в федеральной земле Бавария. Как сообщила в Twitter местная полиция, потрадавших более десятка. К счастью, обошлось без жертв – здание было пустым.

"Взрыв в пустом здании на вокзале в Гюнцбурге. Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные. Полиции известно о 15 легко пострадавших", - говорится в сообщении.

Взрыв повредил несколько соседних зданий, а также около 30 автомобилей. По данным телеканала RTL, ущерб оценивается в семизначную сумму. Полиция предполагает, что взорвался газовый баллон, однако точная причина ЧП пока не установлена.

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