ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощный взрыв прогремел на вокзале в Баварии

16:15
  • среда
  • 17 июня 2020

Пострадавших более десятка

Мощный взрыв почти полностью разрушил одно из зданий на вокзале немецкого Гюнцбурга – города в федеральной земле Бавария. Как сообщила в Twitter местная полиция, потрадавших более десятка. К счастью, обошлось без жертв – здание было пустым.
Мощный взрыв бензовоза в Китае попал на видео

"Взрыв в пустом здании на вокзале в Гюнцбурге. Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные. Полиции известно о 15 легко пострадавших", - говорится в сообщении.

Взрыв повредил несколько соседних зданий, а также около 30 автомобилей. По данным телеканала RTL, ущерб оценивается в семизначную сумму. Полиция предполагает, что взорвался газовый баллон, однако точная причина ЧП пока не установлена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Взрыв в Гюнцбурге
Взрыв в Гюнцбурге
Взрыв в Германии
Взрыв в Германии
Взрыв в Германии
Взрыв в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.