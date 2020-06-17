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"Шоу двух серпов": россияне увидят затмение Венеры

16:28
  • среда
  • 17 июня 2020

Продолжительность небесного спектакля - полчаса

"Шоу двух серпов" - так называют астрономы затмение Венеры. 19 июня Луна на полчаса полностью закроет "утреннюю звезду". Наблюдать необычное явление можно будет практически на всей территории России.
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"Время покрытия нужно рассчитывать для каждого определенного места. В Москве, например, стареющий серп Луны начнет закрывать Венеру в 11:42 (по местному времени). Через четыре с небольшим минуты, в 11:47, Венера полностью закроется диском Луны, ее не будет видно порядка 35 минут", - сообщила пресс-служба Московского планетария.

В 12:22 Венера начнет выходить из-за диска Луны, затмение полностью завершится через четыре минуты. Астрономы напоминают, что уже с 22 июня и до конца лета Венеру можно будет наблюдать на небе только в утреннее время.

Не увидят шоу жители юга европейской территории страны и юго-восточной части Дальнего Востока. Остальным же россиянам астрономы советуют смотреть в сторону южного горизонта, правее от Солнца, передает ТАСС.

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