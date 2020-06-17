"Шоу двух серпов": россияне увидят затмение Венеры

Продолжительность небесного спектакля - полчаса

"Шоу двух серпов" - так называют астрономы затмение Венеры. 19 июня Луна на полчаса полностью закроет "утреннюю звезду". Наблюдать необычное явление можно будет практически на всей территории России.

"Время покрытия нужно рассчитывать для каждого определенного места. В Москве, например, стареющий серп Луны начнет закрывать Венеру в 11:42 (по местному времени). Через четыре с небольшим минуты, в 11:47, Венера полностью закроется диском Луны, ее не будет видно порядка 35 минут", - сообщила пресс-служба Московского планетария.

В 12:22 Венера начнет выходить из-за диска Луны, затмение полностью завершится через четыре минуты. Астрономы напоминают, что уже с 22 июня и до конца лета Венеру можно будет наблюдать на небе только в утреннее время.

Не увидят шоу жители юга европейской территории страны и юго-восточной части Дальнего Востока. Остальным же россиянам астрономы советуют смотреть в сторону южного горизонта, правее от Солнца, передает ТАСС.

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