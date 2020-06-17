Появились подробности задержания участников банды Басаева

На след преступников вышли сотрудники ФСБ

В результате масштабной спецоперации, которая прошла сразу в нескольких российских регионах, задержаны ещё двое предполагаемых боевиков из банд Басаева и Хаттаба. Об этом в среду сообщили представители ФСБ и Следственного комитета. Известные своими зверствами группировки бесчинствовали 20 лет назад на Кавказе.

Охота за этими мужчинами велась более 20 лет. Террористические преступления не имеют срока давности. О том, кто эти люди, становится понятно, стоит лишь назвать две фамилии – Басаев и Хаттаб – боевики, орудовавшие в 1999 году на Северном Кавказе. Под их руководством участники группировки совершили вооруженный мятеж в Дагестане. Тогда погибли более 280 и пострадали свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан. Эти двое – соучастники тех ужасных преступлений.

"Установлены и задержаны ещё двое соучастников Сортланбек Аджиязов и Русланбек Арсланов. По данным следствия, в 1999 году в составе вооруженной банды они напали на российских военнослужащих на территории Ботлихского района республики Дагестан, решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

На след преступников вышли сотрудники ФСБ и МВД России. Задержание происходило в Крыму. Их обнаружили в строительной бытовке.

Неопровержимые доказательства причастности этих мужчин к нападению на российских военнослужащих в Дагестане уже переданы в суд. Уголовное дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. За время следствия уже 80 человек получили наказания от 3 до 19 лет тюрьмы. Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью, сообщают в ведомстве. Разыскивают соучастников, в том числе и за пределами страны. И поиски будут продолжаться до тех пор, пока все виновники преступлений не получат свои заслуженные наказания.

А вот еще одна масштабная спецоперация, которая проходила на территориях сразу 4 областей - Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской. Сопротивления не оказали. Сотрудники ФСБ осматривают квартиру.

На кадрах, обнародованных Федеральной службой безопасности – члены запрещённой в России международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат". В конспиративной квартире проживали и главари, и рядовые члены группы. В этой комнате - библиотека запрещенной экстремистской литературы. С помощью нее участники группировки, по-видимому, вербовали в свои отряды. Также во время обысков обнаружили средства связи, банковские карты и электронные носители. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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