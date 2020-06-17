Собянин рассказал о возобновлении реставрационных работ в Москве

Мэр осмотрел ход работ по реставрации Новодевичьего монастыря

В Москве продолжается реконструкция архитектурного ансамбля Новодевичьего монастыря. Уникальный памятник столичного барокко долгое время находился в запустении, а сейчас вокруг него создана комфортная городская среда, которая позволяет любоваться одной из жемчужин столицы. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, осмотрев ход работ по реставрации исторического объекта. В апреле они были приостановлены из-за пандемии, и сейчас хранители старины нагоняют график.

Масштабная реставрация Новодевичьего монастыря возобновилась после перерыва из-за режима самоизоляции. 36 храмов, палат, башен и художественных надгробий составляют уникальный архитектурный ансамбль, основанный почти 500 лет назад. Реставраторы уже восстановили половину. Работу на еще 18 объектах планируют завершить к 2024 году, когда будет отмечаться 500-летие древней обители. Первые результаты сегодня оценили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова.

"Я очень рад, что мы снова вернулись на эти уникальные объекты, в том числе и на Новодевичий, чтобы продолжить уникальные работы, которые здесь проводятся. Масштаб вы видите сами - он просто колоссален. Видно, что работы в значительной степени продвинулись. Огромное количество объектов либо отреставрировано, либо находится в стадии реставрации", - отметил Собянин.

Комплексная реставрация Новодевичьего монастыря проводится за счет средств федерального бюджета. Столичные власти внесли вклад в восстановление художественных надгробий и благоустройство территории вокруг обители, передает "ТВ Центр".

"Москва тоже помогает не только в реставрации самих памятников Новодевичьего монастыря, но и, что очень важно, создавая среду вокруг Новодевичьего. И сам Новодевичий и то, что вокруг него, были в таком серьезном запустении. Сегодня это великолепный ансамбль и великолепные кварталы вокруг Новодевичьего, парки, скверы, набережные сделаны на высочайшем уровне, там можно гулять и любоваться этой жемчужиной Москвы", - рассказал Собянин.

Ольга Любимова отметила, что работы по реставрации архитектурного ансамбля идут по графику. И совсем скоро москвичей и гостей столицы ждут увлекательные экскурсии по территории и древним храмам.

"Объект реставрируется несколько лет и, конечно, хочется, чтобы побыстрее была возможность и верующим людям приходить молиться, и приходить погулять и на экскурсии", - сказала Ольга Любимова.

Реставрация позволила сделать множество научных и археологических открытий. Найденных здесь артефактов хватило на настоящую выставку и не одну докторскую диссертацию. Изразцы, посуда, украшения, нательные кресты, курительные трубки. Самую древнюю находку - пряслице на веретено - относят к 13 веку. Как оно попало на территорию монастыря, еще предстоит выяснить ученым. Возможно, какими-то из этих вещей пользовалась царевна Софья, сестра Петра Первого, заточенная в монастырь после неудавшегося стрелецкого бунта.

Все находки археологов будут доступны для широко зрителя после открытия отреставрированной обители.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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