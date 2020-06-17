В Курской области 16-летний подросток спас тонущую женщину

Его хотят наградить

В МЧС намерены представить к награде подростка из Курска за спасение женщины. Она едва не утонула, потеряв сознание во время купания в реке на значительном удалении от берега. На счету была каждая секунда. Вовремя доплыть до пострадавшей и вытащить её на сушу смог бы только человек с хорошей физической подготовкой. Таким человеком и оказался кадет Николай Цуканов. Он без лишних просьб бросился на помощь. В неразберихе героя не успели поблагодарить, но позже разыскали.

То самое место на речке Кривец в Курске, где 16-летний Николай в очередной раз отдыхал с друзьями. У берега глубоко, к дереву привязали самодельную тарзанку. В тот день было всё точно так же. Мимо проплывала семейная пара и супруга на глазах у мужа в воде потеряла сознание.

"Я прыгнул за женщиной, подхватил её и начал плыть с ней к берегу. Пока я плыл к берегу, я заметил то, что мужчина, её муж, плыл за ней вслед. Я заметил в его глазах огромный страх и растерянность. Это мне запомнилось больше всего", - рассказал Николай Цуканов.

С женщиной без чувств Николаю пришлось проплыть около 25 метров, до пологого берега. Конечно, сбежались люди, помогли вытащить утопающую из воды и сделать искусственное дыхание. Кто-то вызвал скорую. А про паренька в суматохе уже никто и не вспомнил. Он просто вернулся домой.

И только спустя несколько дней детали этого происшествия "всплыли" в интернете. Родственники спасённой женщины написали пост благодарности в социальной сети, Николая быстро опознали, и в Курске он стал народным героем. В МЧС хотят парня наградить, ведь он среагировал моментально - а счёт шёл на секунды. Помогло обучение в кадетском корпусе и хорошая физическая подготовка.

"Мы готовим материалы и сегодня я буду ходатайствовать перед министром МЧС России о награждении его наградой МЧС России за спасение погибавших на воде. Я думаю, это будет очень достойным примером для всех нас", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Курской области Иван Лунев.

В МЧС рассказывают, что спасённой женщине 53 года и она уже чувствует себя хорошо. А вот самодельную тарзанку на речке в министерстве пообещали убрать. Даже героям купаться стоит в специально отведённых для этого местах.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"