ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о подготовке к началу нового театрального сезона

16:39
  • среда
  • 17 июня 2020

В театрах столицы возобновлены репетиции

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения театра Олега Табакова рассказал о возобновлении репетиций в театрах города.

Как отметил Собянин, театральная Москва начинает подготовку к открытию нового сезона.  "Можно поздравить вас с началом, ну если не с полноценной жизнью театра, то с началом этой жизни, с тем, что вы собрались с коллективом, что возобновились репетиции. Конечно, все это не очень просто и вызывает определенные ограничения, напряжения", - сказал мэр Москвы, обращаясь к художественному руководителю театра Табакова Владимиру Машкову.

Он добавил, что постепенно столица вернется к прежнему режиму жизни. "Я думаю, что мы с вами придем день за днем, неделю за неделей (будем) входить в привычную нашу жизнь и дождемся, когда наши театры примут посетителей. Когда Москва будет любоваться вами, наслаждаться вашим искусством, я думаю, что такое время не за горами. Я желаю вам творческих успехов. Очень рад, что мы вместе с вами пережили самую страшную пору эпидемии. Считаю, что самое тяжелое позади", - сказал Собянин.

В свою очередь Владимир Машков рассказал о творческих планах.  "У нас какой-то невероятное ощущение, что мы настолько соскучились, зал ждет. Мы поэтому готовы в любой момент, осознавая всю ответственность, сразу приступить к нашей основной деятельности. У нас, конечно, невероятный год. Сейчас мы готовим пьесу Агаты Кристи "И никого не стало". У нас начинается 35-й юбилейный сезон", - добавил он.

Также министр культуры России Ольга Любимова выразила надежду на упрощение правил работы театров при благополучной эпидемиологической ситуации.

"Мы вместе с Сергеем Семеновичем, департаментом культуры и вместе с Роспотребнадзором будем очень следить, чтобы как только ситуация будет меняться - будут упрощаться правила работы. Просто нужно действительно набраться терпения, чтобы как раз зал был максимально полным", - заключила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин в Московском театре Олега Табакова
Мэр Москвы Сергей Собянин в Московском театре Олега Табакова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.