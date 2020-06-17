Собянин рассказал о подготовке к началу нового театрального сезона

В театрах столицы возобновлены репетиции

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения театра Олега Табакова рассказал о возобновлении репетиций в театрах города.

Как отметил Собянин, театральная Москва начинает подготовку к открытию нового сезона. "Можно поздравить вас с началом, ну если не с полноценной жизнью театра, то с началом этой жизни, с тем, что вы собрались с коллективом, что возобновились репетиции. Конечно, все это не очень просто и вызывает определенные ограничения, напряжения", - сказал мэр Москвы, обращаясь к художественному руководителю театра Табакова Владимиру Машкову.

Он добавил, что постепенно столица вернется к прежнему режиму жизни. "Я думаю, что мы с вами придем день за днем, неделю за неделей (будем) входить в привычную нашу жизнь и дождемся, когда наши театры примут посетителей. Когда Москва будет любоваться вами, наслаждаться вашим искусством, я думаю, что такое время не за горами. Я желаю вам творческих успехов. Очень рад, что мы вместе с вами пережили самую страшную пору эпидемии. Считаю, что самое тяжелое позади", - сказал Собянин.

В свою очередь Владимир Машков рассказал о творческих планах. "У нас какой-то невероятное ощущение, что мы настолько соскучились, зал ждет. Мы поэтому готовы в любой момент, осознавая всю ответственность, сразу приступить к нашей основной деятельности. У нас, конечно, невероятный год. Сейчас мы готовим пьесу Агаты Кристи "И никого не стало". У нас начинается 35-й юбилейный сезон", - добавил он.

Также министр культуры России Ольга Любимова выразила надежду на упрощение правил работы театров при благополучной эпидемиологической ситуации.

"Мы вместе с Сергеем Семеновичем, департаментом культуры и вместе с Роспотребнадзором будем очень следить, чтобы как только ситуация будет меняться - будут упрощаться правила работы. Просто нужно действительно набраться терпения, чтобы как раз зал был максимально полным", - заключила она.

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