Полицейские США поддержали российских "братьев", раненых в перестрелке в Москве

Офицерам пожелали скорейшего выздоровления

Российским полицейским, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, направлено письмо поддержки от коллег из США. Послание с выражением солидарности поступило в посольство России в Вашингтоне.

Американские стражи порядка просят передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему офицеру и выражают солидарность со своими "братьями". "Мы молимся о его выздоровлении", - говорится в письме.

"В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки", - сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.

15 июня инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков на Ленинском проспекте остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо мужчина неожиданно открыл по ним огонь из травматического оружия – по некоторым данным, газовый пистолет был переделан в боевой.

Несмотря на тяжелые ранения, полицейские открыли ответный огонь. Им удалось ранить злоумышленника. Им оказался уроженец Назрани Ратмир Галаев, нападавший задержан.

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