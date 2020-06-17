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Ефремова допросили по делу о смертельном ДТП

18:08
  • среда
  • 17 июня 2020

Последняя информация о следствии

Артист Михаил Ефремов в среду был допрошен как обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом. 8 июня, находясь за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу, и столкнулся с машиной, водитель которой скончался от полученных травм.
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Допрос прошёл в Главном следственном управлении московского главка МВД. Сам актёр свою вину признал, и выразил готовность выплатить компенсацию родственникам погибшего. Те, однако, принять деньги отказались.

Ефремов был помещён под домашний арест. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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