Ефремова допросили по делу о смертельном ДТП

Последняя информация о следствии

Артист Михаил Ефремов в среду был допрошен как обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом. 8 июня, находясь за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу, и столкнулся с машиной, водитель которой скончался от полученных травм.

Допрос прошёл в Главном следственном управлении московского главка МВД. Сам актёр свою вину признал, и выразил готовность выплатить компенсацию родственникам погибшего. Те, однако, принять деньги отказались.

Ефремов был помещён под домашний арест. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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