ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ООН обвинила США в "системном расизме"

17:42
  • среда
  • 17 июня 2020

Массовые протесты названы "кульминацией боли многих поколений"

В США от расизма страдают миллионы людей африканского происхождения. Убийство Джорджа Флойда стало символом этого явления, а последовавшие массовые протесты – "кульминацией боли многих поколений", заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
США захлестнула новая волна протестов

"Этот акт беспричинной жестокости стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения, причиняя повсеместный, ежедневный, на протяжении жизни, от поколения к поколению и нередко летальный ущерб", - сказала комиссар на специальном заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Инициатором заседания выступила группа африканских стран. Оно началось с минуты молчания в память о жертвах. Массовые протесты против расовой дискриминации и насилия полиции, прокатившиеся по городам США и Европы, Бачелет назвала "кульминацией боли многих поколений и длительной борьбы за равенство". Комиссар призвала мировое сообщество использовать нынешний момент, чтобы потребовать фундаментальных перемен, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в США
Протесты в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.