ООН обвинила США в "системном расизме"

Массовые протесты названы "кульминацией боли многих поколений"

В США от расизма страдают миллионы людей африканского происхождения. Убийство Джорджа Флойда стало символом этого явления, а последовавшие массовые протесты – "кульминацией боли многих поколений", заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Этот акт беспричинной жестокости стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения, причиняя повсеместный, ежедневный, на протяжении жизни, от поколения к поколению и нередко летальный ущерб", - сказала комиссар на специальном заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Инициатором заседания выступила группа африканских стран. Оно началось с минуты молчания в память о жертвах. Массовые протесты против расовой дискриминации и насилия полиции, прокатившиеся по городам США и Европы, Бачелет назвала "кульминацией боли многих поколений и длительной борьбы за равенство". Комиссар призвала мировое сообщество использовать нынешний момент, чтобы потребовать фундаментальных перемен, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"