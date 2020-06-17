Станции метро в центре Москвы закрылись из-за репетиции парада

Шесть станций будут работать только на вход

Пассажиры московского метрополитена 17 июня не смогут выйти в город на шести станциях в центре столицы. Они будут работать только на вход и пересадку – начиная с 19:00 и до окончания репетиции парада на Красной площади.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 по московскому времени. В нем участвуют, кроме подразделений российской армии, и представители 13 иностранных делегаций, напоминает ТАСС.

В первой ночной репетиции парада Победы на Красной площади 17 июня примут участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 230 единиц техники. Репетиция начнется в 22:00. Впереди еще две тренировки - ночная репетиция 18 июня и генеральная, 20 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"