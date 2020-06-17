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Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

19:05
  • среда
  • 17 июня 2020

Спрос на него растет

Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,7 тысячи рублей за тонну. Таким образом был обновлен максимум мая 2018 года. Тогда цена этого бензина едва превысила 56 тысяч рублей за тонну.
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Биржевая стоимость марки Аи-92 возросла незначительно – почти на 0,6%. За тонну такого бензина теперь дают около 50 тысяч рублей.

Как отмечает сайт "Комсомольской правды" (kp.ru), 95-го бензина на бирже не хватает, при этом спрос на него продолжает расти. Поэтому в ближайшее время снижение цен на Аи-95 не произойдет.

В конце апреля сообщалось, что нефтяники продают топливо на бирже себе в убыток. За каждую тонну бензина А-92 они недополучают примерно 2,3 тысячи рублей.

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Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум
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