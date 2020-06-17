Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

Спрос на него растет

Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,7 тысячи рублей за тонну. Таким образом был обновлен максимум мая 2018 года. Тогда цена этого бензина едва превысила 56 тысяч рублей за тонну.

Биржевая стоимость марки Аи-92 возросла незначительно – почти на 0,6%. За тонну такого бензина теперь дают около 50 тысяч рублей.

Как отмечает сайт "Комсомольской правды" (kp.ru), 95-го бензина на бирже не хватает, при этом спрос на него продолжает расти. Поэтому в ближайшее время снижение цен на Аи-95 не произойдет.

В конце апреля сообщалось, что нефтяники продают топливо на бирже себе в убыток. За каждую тонну бензина А-92 они недополучают примерно 2,3 тысячи рублей.

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