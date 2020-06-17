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Захарова определила цель санкций США против "Северного потока-2"

18:57
  • среда
  • 17 июня 2020

Главный удар – по экономике Германии

Санкции, которые намеревается ввести Вашингтон в отношении проекта "Северный поток-2", ударят по экономике Германии. Нынешняя ситуация – серьезный вызов для Евросоюза, как во внешнеполитическом плане, так и с точки зрения безопасности его рынка для зарубежных инвестиций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Агрессивное давление, …оказываемое Вашингтоном на своих европейских союзников, в первую очередь на Германию, с целью срыва строительства "Северного потока - 2" - это, конечно, факт беспрецедентный для трансатлантических отношений. А обсуждаемые в Конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике", - отметила Захарова.

Захарова признала, что реакция на подобное давление со стороны Вашингтона – безусловно,  суверенное решение Берлина и стран Евросоюза. Тем не менее, Россия рассчитывает на дальнейшую поддержку проекта со стороны правительства ФРГ.

Законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США 4 июня. Авторы документа не скрывают, что он направлен на блокировку завершения строительства газопровода.

В Берлине уже заявили, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США. Действия Вашингтона назвали вмешательством в суверенитет Германии и ЕС.

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