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Полиция проверяет данные о поддельных аккаунтах для голосования по Конституции

19:35
  • среда
  • 17 июня 2020

Мошенники намерены использовать их для фальсификации результатов

Информацию о появлении в интернете поддельных аккаунтов, которые могут быть использованы для дистанционного голосования по поправкам к Конституции, проверяет московская полиция.
Голосование по поправкам в Конституцию охватит более 100 стран

"Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в интернете, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России", - сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка полиции.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Московскую городскую избирательную комиссию проинформируют о нем в установленные сроки, сообщает ТАСС.

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