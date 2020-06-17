В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Воздух в столице прогрелся до 31,4 градуса

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В городе в среду побит температурный рекорд для 17 июня, установленный еще в позапрошлом веке. Термометры ушли за 30. Аномально тепло и в других регионах, передает "ТВ Центр".

Грозовой ливень с градом прошел сегодня над Ярославской областью. Куски льда достигали двух сантиметров в диаметре. Улицы областного центра скрылись под водой, местами отключилось электричество, не работали светофоры. От ударов градин срабатывала сигнализация автомобилей. Их владельцы выскакивали на улицу с одеялами, чтобы спасти лобовые стёкла машин.

Сильный град обрушился в среду и на Краснодар. Улицы города мгновенно опустели. Снимать происходящее очевидцы решались только из окон.

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