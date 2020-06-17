ЦИК и ОП договорились о сотрудничестве на голосовании по поправкам в Конституцию

Будет обеспечен высокий уровень контроля за голосованием

Центризбирком в среду заключил соглашение с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и Общественной палатой о сотрудничестве при подготовке и проведении общероссийского голосования. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, благодаря широкому общественному наблюдению, консолидированной работе институтов гражданского общества будет обеспечен высокий уровень контроля за волеизъявлением. Число общественных наблюдателей может достичь полумиллиона.

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В двух российских регионах - Москве и Нижегородской области, а в сумме там проживают почти 16 миллионов человек - проголосовать можно будет через интернет, с 25 по 30 июня. Впрочем, это не отменяет традиционной формы волеизъявления - выбор остается за самим избирателем. Бюллетень можно заполнить и в привычном офлайн формате на избирательном участке. Одноразовые ручки, безопасное расстояние и медицинские маски - важно обеспечить соблюдение всех мер предосторожности.

Алгоритм простой и понятный, не сложнее привычных всем нам покупок в интернет- магазине, да и времени занимает куда меньше чем визит на избирательный участок. В Москве подать заявление для участия в электронном голосовании можно на сайте "госуслуги", где необходимо иметь подтвержденную учетную запись, и на портале мос.ру. Там достаточно стандартного аккаунта. Необходимо войти в личный кабинет и оформить заявление. Успеть нужно до 2 часов дня 21 июня. Система выдаст вам подтверждение. Само голосование начнется 25 июня на сайте 2020og.ru. Форма хоть и новая, но принципы традиционные - голосование полностью тайное и анонимное.

"Жители Москвы очень активно пользуются возможностью электронного голосования. Как мы уже поняли, 754 тысячи на сегодняшний день зарегистрированы, и я думаю, что ближе к голосованию это будет может быть уже и под миллион. Это большая доля, очень важно, что большое количество наших граждан, наших соотечественников вовлекаются в этот процесс и электронное голосование даст максимальное удобство проявить свою гражданскую позицию", - рассказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

В Москве система электронного голосования уже отработана. В трех столичных избирательных округах ее задействовали во время прошлогодних выборов в городскую думу. Так называемая электронная явка тогда составила больше 90%, а злоумышленники, как ни старались, не смогли взломать систему. Специалисты IT безопасности зафиксировали несколько интернет-атак. Данные остались целы и невредимы.

За чистотой и прозрачностью всех форм голосования также будут следить независимые наблюдатели в том числе от Общественной палаты и аппарата уполномоченного по правам человека - важное соглашение подписали сегодня в ЦИКе.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не было никаких подтасовок, чтобы не было никаких победных реляций на пустом месте, не было никакой гонки за явкой или результатом. Пусть будет так, как люди скажут", - отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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