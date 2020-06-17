Следствие признало потерпевшим ветерана, которого оскорбил Навальный

Блогера подозревают в клевете

Ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко признали потерпевшим по делу, возбужденному в отношении Алексея Навального. Блогера подозревают в клевете – дело возбуждено по статье о распространении "заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении".

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны И. С. Артеменко признан потерпевшим", - сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.

2 июня Навальный скопировал на одном из федеральных ресурсов видеоролик с участием 94-летнего фронтовика Игната Артеменко, который высказывался в поддержку поправки в Конституцию. Блогер снабдил видео оскорбительными комментариями. Полковник-ветеран случайно прочитал комментарий, после чего у него резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем.

Статья о клевете наказания в виде лишения свободы не предусматривает. Однако, если в пользу ветерана выскажется и суд, Навальному придется заплатить штраф размером 1 миллион рублей - либо же 240 часов подметать улицы и наводить порядок на кладбищах.

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