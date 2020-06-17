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Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 8 миллионов

20:22
  • среда
  • 17 июня 2020

В странах Америки, Африки и Южной Азии количество умерших превысило 435 тысяч

Всемирная организация здравоохранения огласила последние данные по распространению коронавируса. Как сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8 миллионов.
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Гендиректор напомнил, что за первые два месяца после начала вспышки коронавируса поступили сообщения о 85 тысячах случаях болезни. А за последние два месяца - о шести миллионах,  проиллюстрировал глава ВОЗ растущие масштабы пандемии.

Гебрейесус добавил, что в странах Америки, Африки и Южной Азии число умерших от COVID-19 превысило 435 тысяч. И быстрый рост числа инфицированных все еще продолжается.

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